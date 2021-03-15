Действия Зеленского в отношении ОПЗЖ демонстрируют, что он воспринимает Медведчука как своего самого мощного конкурента, — эксперт

Действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» свидетельствуют, что глава государства воспринимает председателя политсовета ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука как своего самого мощного конкурента. Такое мнение высказал публицист Дмитрий Скворцов, передает NewsOne со ссылкой на News24UA.

«С первых месяцев после прихода к власти Зеленского и неограниченно законодательной власти „Слуги народа“, ОПЗЖ выступала для них главным конкурентом, да и сам Зеленский прямым текстом и своими действиями постоянно дает понять, что воспринимает Медведчука как самого мощного из своих конкурентов», — отметил Скворцов.

По словам эксперта, после того, что СНБО в обход правоохранительных органов и суда совершил с телеканалами «112 Украина», NEWSONE и ZIK, после того как наложил санкции на собственных граждан (что не предусмотрено законом): Виктора Медведчука, Оксану Марченко, Тараса Козака, «в этой стране» все возможно: «Тем более это будет возможно в случае отмашки из-за океана».

«Даже американская пресса отмечает, что власти Украины не предоставили никаких доказательств, чтобы запретить телеканалы „112 Украина“, NEWSONE и ZIK. Многие мировые СМИ прямо пишут, что это юридический произвол. Во-вторых, есть негативная реакция в лице ООН, а ООН во многом отражает и позицию США тоже. В-третьих, такими действиями окружение подталкивает Зеленского к тому, что он станет просто нерукопожатным в мире. Наконец, такие действия еще сильнее отталкивают от Зеленского избирателей, которые массово уходят в первую очередь к Медведчуку», — подчеркнул Дмитрий Скворцов.

При этом, по словам эксперта, Зеленский вместе со «слугами народа» явно сместились к праворадикальному флангу.

«Виктор Медведчук (со вторым рейтингом после пока еще действующего президента) и известный блогер Шарий для них самые опасные идеологические оппоненты и обличители всей политической системы и шовинистической государственной идеологии, сложившейся на Украине после „Евромайдана“», — считает Скворцов.

Он подчеркнул, что партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» вряд ли можно назвать «пророссийской», что власть постоянно вменяет ОПЗЖ.

«Я не помню в заявлениях Медведчука, Бойко, Рабиновича каких-то славословий по отношению к России. Запрещенные в Украине телеканалы, дававшие трибуну лидеру оппозиции, вещали в парадигме «Единой Украины», а в отношении войны в Донбассе вообще ограничивались сводками генштаба ВСУ сомнительной объективности. Но если власть признает, что Медведчук — это патриот Украины, то возникает вопрос «А кто тогда Зеленский и его „слуги“? А ведь так недолго и до того, чтобы назвать нынешнюю власть компрадорами, кем они и есть», — добавил Скворцов.