Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности за измену Родине, — блогер

Первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко должен быть привлечен к уголовной ответственности. Такой вывод можно сделать исходя из заявлений секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге после заседания СНБО 11 марта, считает блогер Кирилл Киквидзе.

«На этом заседании было принято решение о расследовании обстоятельств голосования в парламенте так называемых „Харьковских соглашений“ и поиске там признаков госизмены. При этом „изменниками“ были названы депутаты, которые проголосовали за. А главный идеолог тех самых Харьковских соглашений назван Даниловым не был. А им является Руслан Демченко. С 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014-го он был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. И именно Демченко как заместитель министра готовил и согласовывал текст Харьковских соглашений», — пишет Киквидзе.

«Напомню, что Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года. Они подразумевали продление пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года. В обмен на это Украина получила скидку на газ. В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении их действия после аннексии Крыма. А в Украине они являются действительными до сих пор», — отметил он.

«СМИ уже обратились в СНБО, за разъяснением относительно позиции ведомства по Демченко. Мол, он госизменник, потому что готовил Харьковские соглашения, или госгерой, потому что готовил постановление о госизмене за их поддержку. Но, ведомство хранит молчание. И правильно. Ведь, если Данилов и компания продолжат в том же духе, то объявят госизменой и подписание Минских соглашений. Тот же Демченко имел к ним непосредственное отношение. Именно он был в Минске в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года вместе с Порошенко.

Демченко — яркий пример того, кого привели во власть зеленые: беспринципный приспособленец. Вчера он готовил документ, а сегодня готов отправить в тюрьму всех, кто за него проголосовал. Типичный зе-чиновник», — подчеркнул блогер.