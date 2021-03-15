На Житомирщине крестный отец насиловал свою крестницу с ведома ее родителей

Главное: В Бердичеве Житомирской области задержали 47-летнего мужчину, который регулярно совершал сексуальные действия над своей крестницей. При этом родители девочки знали о происходящем.

Детали: Бердичевской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Как сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, преступление совершил 47-летний мужчина, который длительное время приходил «в гости» к своей крестнице.

Как отмечается, несмотря на то, что родители были осведомлены о совершении преступных действий в отношении своей дочери, никаких мер к их пресечению они не предпринимали, поэтому наряду с насильником, начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.

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