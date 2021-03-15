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Новости > В разгар эпидемии в Украине появилась еще одна бюджетная авиакомпания

В разгар эпидемии в Украине появилась еще одна бюджетная авиакомпания

Александр Панько
15.03.21 11:34
982
В разгар эпидемии в Украине появилась еще одна бюджетная авиакомпания

Главное: На этой неделе в Украине начинает перелеты второй украинский лоукостер. Его пассажирами станут туристы, отправляющиеся на отдых в Египет.

Детали: Госавиаслужба Украины выдала сертификат эксплуатанта новому украинскому лоукосту Bees Airline. Как сообщает avianews.com со ссылкой на представителя авиакомпании, с этого момента можно осуществлять полеты.

Ожидается, что перевозку пассажиров первый самолет компании, Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска, ранее принадлежавший МАУ, начнет 18 марта на чартерной линии Киев — Шарм-эль-Шейх (Египет). С 19 марта также начнутся полеты на линии между Киевом и египетским Марса Аламом.

Второй такой же самолет сейчас красят в Европе, он прибудет в Украину после получения новой ливреи.

В мае Bees Airline планирует получить еще два самолета и таким образом расширить флот до четырех лайнеров.

Стратегия нового украинского лоукоста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов.

Базовым аэропортом авиаперевозчика стал «Киев» им. Игоря Сикорского, известный также как «Жуляны».

В тему: В мае 2018 года с рейса в турецкую Анталию в Украине заработала первая low cost авиакомпания SkyUp.

В июле 2020 года ее возглавил Евгений Хайнацкий, который теперь является представителем акционеров Bees Airline.

Тэги: общество, самолет, туризм, транспорт, авиакомпания, Египет, авиация, Boeing, Лоукост, госавиаслужба, новости Украины

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