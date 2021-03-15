Стали известны все обладатели одной из самых престижных музыкальных премий мира

Главное: В Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония награждения премией американской Академии звукозаписи «Грэмми».

Детали: Американская певица Бейонсе получила сразу четыре награды в ходе 63-й церемонии американской Академии звукозаписи «Грэмми». Как сообщает LB.ua, всего она была номинирована на 9 премий, что стало наибольшим количеством за всю историю.

Песней года была признана I сan`t breathe певицы H.E.R., написанная по мотивам убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, послужившее катализатором движения Black Lives Matter.

Звание лучшей новой артистки получила рэперша Меган Ти Сталлион, а ее песня Savage победила в номинациях за лучшее исполнение рэпа и рэп-песню.

В номинации «Рекорд года» приз достался Билли Айлиш за песню Everything I wanted.

Дуа Липа была награждена за лучший альбом поп-вокала с Future Nostalgia..

Певец Bad Bunny получил приз за лучший латинский поп-альбом. Продюсером года признали Эндрю Вотта.

Джастин Бибер совместно с Dan+Shay были награждены за лучший кантри-дуэт. За лучший поп-дуэт наградили Леди Гагу и Ариану Гранде.

Джон Ледженд получил приз за лучший R&B альбом.

Полный список победителей можно посмотреть на официальном сайте премии.

Отметим, что в этом году церемония награждения из-за вспышки пандемии коронавируса была перенесена на два месяца.

Во время групповых выступлений артисты пытались соблюдать дистанцию, а гости сидели в масках.

Справка: Grammy — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи по результатам голосования активных членов академии. В их число входят артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие фигуры из мира звукозаписи. Является одной из самых престижных в музыкальной сфере, сродни «Оскару» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере.

В тему: В 2020 году украинская пианистка Надежда Шпаченко стала обладательницей премии «Грэмми», в номинации за «классическую музыку».