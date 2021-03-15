К концу недели погода в Украине окончательно испортится

Главное: В Украине ухудшается погода. Ожидаются длительные снегопады.

Детали: К концу этой недели в Украине сильно испортится погода. Об этом говорят синоптики.

В Гидрометцентре предупреждают, что мокрый снег и дождь начнутся уже сегодня, а к пятнице, 19 марта, значительно похолодает.

Днем будет от 0 до плюс 7, а ночью от минус 6 до плюс 4.

Осадки ожидаются на большей части территории страны. Сухо будет на юге и в Крыму.

В Киеве ожидается снегопад: днем будет 2-4 тепла, а ночью от минус 2 до 0.

Карта погоды:

В тему: Ранее синоптики говорили, что с начала недели повалит мокрый снег.