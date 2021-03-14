В УПЦ призвали к ответственному расследованию избиения верующего УПЦ в Задубровке

Главное: Если власть не будет замечать нарушения прав верующих и религиозных общин Если власть не будет замечать нарушения прав верующих и религиозных общин УПЦ , то это приведет к катастрофе.

«Этот позорный поступок ярко иллюстрирует, что проект « ПЦУ » принес в наше общество разделение на религиозной почве. Фактически объединение не состоялось, как об этом многие говорят», – сказал протоиерей Александр Бахов.

Как отметил священник, храмы захватывают, людей заставляют переходить в « ПЦУ », государственные мужи на основании фальшивых решений, выдаваемых за решение религиозной общины, проводят перерегистрацию в эту структуру.

«Возникает вопрос, почему нужно переходить в « ПЦУ »? Ведь закон позволяет принадлежать к любой церкви и исповедовать любую веру. Сам факт создания « ПЦУ » не является основанием для изменения подчинения религиозной общины, тем более Украинская Православная Церковь не принимала участия в создании этой организации», – сказал глава Юридического отдела.

Усматривая проблему именно в политике вмешательства представителей власти, юрист отметил: «В УПЦ никто ни кого не держит, люди и религиозные общины могут переходить куда пожелают, и за эти два года все кто хотел куда-то перейти, уже давно это сделали. Но возникает вопрос, почему религиозные общины УПЦ заставляют переходить в « ПЦУ »? И в этом селе есть люди, которые не желают принадлежать и переходить в это новообразование».

«Я уверен, что это преступление попытаются выдать за бытовой конфликт, ведь власти не выгодно что возникают конфликты на религиозной почве. За справедливое и тщательное расследование этого позорного преступления ответственность лежит как на местной власти, так и на правоохранителях, которые будут заниматься этим делом», – подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Глава Юридического отдела УПЦ пожелал потерпевшему Василию Хащиюку скорейшего выздоровления, сил и терпения.

«И хочу обратить внимание, если власть и в дальнейшем не будет замечать нарушения прав верующих и религиозных общин УПЦ , то это приведет к катастрофе», – подытожил протоиерей Александр Бахов.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта в селе Задубровка Черновицкой области шестеро сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма УПЦ Василия Хащиюка.