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Новости > В УПЦ призвали к ответственному расследованию избиения верующего УПЦ в Задубровке

В УПЦ призвали к ответственному расследованию избиения верующего УПЦ в Задубровке

Александра Кудрявцева
14.03.21 16:00
929
В УПЦ призвали к ответственному расследованию избиения верующего УПЦ в Задубровке
Главное: Если власть не будет замечать нарушения прав верующих и религиозных общин УПЦ, то это приведет к катастрофе.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Law.church.ua, об этом сказал глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, комментируя избиение Василия Хащиюка, 63-летнего прихожанина Михайловского храма с. Задубровка Черновицкой области.
 
«Этот позорный поступок ярко иллюстрирует, что проект «ПЦУ» принес в наше общество разделение на религиозной почве. Фактически объединение не состоялось, как об этом многие говорят», – сказал протоиерей Александр Бахов.
 
Как отметил священник, храмы захватывают, людей заставляют переходить в «ПЦУ», государственные мужи на основании фальшивых решений, выдаваемых за решение религиозной общины, проводят перерегистрацию в эту структуру.
 
«Возникает вопрос, почему нужно переходить в «ПЦУ»? Ведь закон позволяет принадлежать к любой церкви и исповедовать любую веру. Сам факт создания «ПЦУ» не является основанием для изменения подчинения религиозной общины, тем более Украинская Православная Церковь не принимала участия в создании этой организации», – сказал глава Юридического отдела.
 
Усматривая проблему именно в политике вмешательства представителей власти, юрист отметил: «В УПЦ никто ни кого не держит, люди и религиозные общины могут переходить куда пожелают, и за эти два года все кто хотел куда-то перейти, уже давно это сделали. Но возникает вопрос, почему религиозные общины УПЦ заставляют переходить в «ПЦУ»? И в этом селе есть люди, которые не желают принадлежать и переходить в это новообразование».
 
«Я уверен, что это преступление попытаются выдать за бытовой конфликт, ведь власти не выгодно что возникают конфликты на религиозной почве. За справедливое и тщательное расследование этого позорного преступления ответственность лежит как на местной власти, так и на правоохранителях, которые будут заниматься этим делом», – подчеркнул протоиерей Александр Бахов.
 
Глава Юридического отдела УПЦ пожелал потерпевшему Василию Хащиюку скорейшего выздоровления, сил и терпения.
 
«И хочу обратить внимание, если власть и в дальнейшем не будет замечать нарушения прав верующих и религиозных общин УПЦ, то это приведет к катастрофе», – подытожил протоиерей Александр Бахов.
 
Как сообщалось, в ночь на 13 марта в селе Задубровка Черновицкой области шестеро сторонников ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина Свято-Михайловского храма УПЦ Василия Хащиюка.
 
В тему: На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ

Тэги: Черновицкая область, нападение, УПЦ

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