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Новости > Ученые поведали, как снизить вред от жирной пищи

Ученые поведали, как снизить вред от жирной пищи

Агата Кловская
15.03.21 00:05
973
Ученые поведали, как снизить вред от жирной пищи

Главное: Как снизить вредность жирной пищи? Об этом сообщили шведы.

Детали: Организм все же можно спасти от последствий употребления жирной пищи. Как пишет издание Science Advances, об этом сообщили шведский ученые из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте.

По их словам, «устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3».

Отмечается следующее: «Повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа. Этот ключевого регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы – островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности».

Проведя эксперименты на грызунах, специалисты установили: «Снижение уровня апо C-3, несмотря на постоянное потребление продуктов с высоким содержанием жиров, не только защищает от вредных метаболических нарушений, вызванных жирами, но и обращает их вспять, способствуя общему повышению чувствительности к инсулину».

Информируется также: «Белок апо С-3 образуется главным образом в клетках печени. По словам авторов, механизмы, лежащие в основе эффектов лечения, снижающего его уровень, включают повышенную активность фермента липазы и опосредованный рецепторами захват липидов печенью».

Ученые резюмируют: «Жирные кислоты в ходе биохимического процесса в печени, называемого кетогенным путем, окисляются и преобразуются в кетоны, которые затем используются для производства энергии в коричневой жировой ткани: жиры расходуются, а не накапливаются».

Ранее был Назван самый полезный суп.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, пища, жир

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