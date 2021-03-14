Американцы поведали, как спать правильно

Главное: Как повысить качество сна? Советы дали эксперты.

Детали: Эксперты из США поведали, как улучшить качество сна. Они дали простые советы.

Американцы говорят, что важна продолжительность сна: «Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечнососудистой системе и мозговом кровообращении».

Они отмечают: «Недосыпание может привести к развитию психических заболеваний, но и привычка досыпать тоже негативно влияет на общее состояние, поскольку может вызвать чувство разбитости».

Также сообщается: «Да, алкоголь поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится: это связано с мочегонными свойствами таких напитков».

По их словам, перед сном следует пить теплое молоко или травяной чай.

Еще один дельный совет: отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.

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