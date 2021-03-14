В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером

Главное: Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о конфликте в «Динамо» между главным тренером и одним из легионеров. Также он требует от наставника киевлян извиниться перед игроком.

Детали: Перед центральным матчем 18-го тура чемпионата Украины, в котором «Динамо» в воскресенье сыграет с «Зарей» в Запорожье, стало известно о серьезном конфликте главного тренера киевлян Мирчи Луческу с датским легионером команды Миккелем Дуэлундом. О конфликте Луческу с Дуэлундом рассказал председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный, которого цитирует 1927.kiev.ua.

«Член Ассоциации футболистов Украины Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с „Динамо“. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад. Среди прочих — отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю — ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд — один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично. У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с „Минаем“, сыграл хорошо, затем попал в запас на „Вильярреал“ и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд — точно не хуже футболистов основы», — отметил он.

«После этой игры Миккель готовился к „Заре“ со всеми. За пять минут до отправки на матч с „Зарей“, когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде», — добавил Печерный.

«Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с «Динамо», над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского «Динамо», — подчеркнул Печерный.

Стоит отметить, что, по данным датских СМИ, зарплата Дуэлунда в «Динамо» составляет от 1,6 миллиона до 2 миллионов евро в год. Если эта информация верна, то Миккель является самым высокооплачиваемым среди легионеров, если не среди всех игроков киевской команды.

В тему: В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле принимало испанский «Вильяреал». Подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 0:2.