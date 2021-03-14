Исследователи зафиксировали пик рождаемости близнецов во всем мире

Детали: На сегодняшний день каждый 42 родившийся в мире ребенок является близнецом. По данным экспертов, это самое большое число за все время наблюдений.

Главное: Количество близнецов в мире за 30 лет увеличилось на треть — с 9 до 12 на 1000 случаев. При этом, как сообщает «Украинская правда. Жизнь», в рамках глобального исследования авторитетного профильного издания Human Reproduction исследователи проанализировали количество близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах и сравнили их с показателями за 1980-1985 годы.

Наибольший рост обнаружили в Северной Америке (на 71%), Европе (на 60%) и Азии (на 32%).

Только в 7 странах исследователи обнаружили снижение более чем на 10%.

В Украине в промежутке между 2010 и 2015 годами было от 9 до 12 рождений близнецов на 1000 родов. При этом ученые не смогли получить данные из 1980-х годов.

Увеличение количества близнецов происходит благодаря дизиготных детям, больше известным, как двойняшки, в то время как количество монозиготных (однояйцевых) близнецов почти не изменилось и остается стабильным на уровне примерно 4 на 1000 родов во всем мире.

По словам профессора Кристиан Монд из Оксфордского университета, «относительная и абсолютная количество близнецов в мире выше, чем когда-либо с середины XX века».

«Это важно, поскольку роды близнецов связаны с более высоким уровнем смертности младенцев и детей, и с большим количеством осложнений для матери и детей во время беременности, а также во время и после родов», — объяснила она.

Основной причиной увеличения количества близнецов исследователи считают рост случаев искусственного оплодотворения.

Речь идет не только о методах экстракорпорального оплодотворения, но и более простых, таких как как стимуляция яичников и искусственное оплодотворение.

Еще одной важной причиной является отсрочка отцовства — шансы иметь близнецов растут с возрастом и достигают пика в возрасте от 35 до 39 лет.

Исследователи также допускают, что человечество, возможно, достигло пика числа близнецов, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Европа и Северная Америка, из-за попыток добиться одноплодной беременности.

Исследователи планируют обновить свои результаты данными за начало 2020-х годов, чтобы увидеть, действительно ли показатели рождаемости близнецов достигли пика и начали снижаться в странах с высоким уровнем доходов, и каким будет эффект более распространение искусственного оплодотворения в странах с низким и средним уровнем доходов.

В тему: В августе 2020 года психологи из Осло провели исследование с участием 2000 близнецов и пришли к выводу, что вера в то, что одни группы стоят выше других, находится под сильным влиянием наших генов и в меньшей степени зависит отношений внутри семьи.