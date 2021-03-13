В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек

Главное: 40-летний житель Лондона вылечился от ВИЧ-инфекции. От болезни ему удалось избавиться путем лечения стволовыми клетками, которое он проходил из-за рака.

Детали: Медики заявили, что еще один человек в мире вылечился от ВИЧ-инфекции. Им стал житель Лондона Адам Кастильехо, его называют «лондонским пациентом». Об этом сообщает The Independent.

В организме 40-летнего лондонца не обнаружили вируса спустя 30 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии. Кастильехо удалось избавиться от ВИЧ путем лечения стволовыми клетками, которое он проходил из-за рака. Оказалось, что у доноров стволовых клеток, полученных лондонцем, есть необычный ген, обеспечивающий защиту от ВИЧ.

«Это почти наверняка излечение от ВИЧ. У нас уже два с половиной года ремиссии без антиретровирусных препаратов», — сказал ведущий исследователь профессор Кембриджского университета Равиндра Кумар Гупта.

По мнению ученых, трансплантация стволовых клеток останавливает способность вируса к репликации внутри организма. Иммунные клетки донора сопротивляются инфекции.

В то же время, Гупта заявил, что лечение стволовыми клетками используется в последнюю очередь для пациентов с ВИЧ. Это связано с тем, что подобные методы сопряжены с высоким риском.

«Такое лечение не будет широко предлагаться пациентам с ВИЧ, которые проходят успешное антиретровирусное лечение», — сказал он.

Первым человеком, которого официально признали вылечившимся от ВИЧ, стал американец Тимоти Рей Браун. Его назвали «берлинским пациентом». Ему в 2007 году провели две трансплантации костного мозга в Берлине.

В тему: В июле минувшего года стало известно о третьем в мире человеке, полностью излечившимся от ВИЧ-инфекции. Везунчиком оказался 36-летний пациент из Бразилии.