Telegram придумал собственный Clubhouse

Главное: Telegram готовит новинку для пользователей. Она касается голосового общения.

Детали: Мессенджер Telegram серьезно обновит принципы голосового общения. Об этом сообщает один их техно-инсайдеров.

Информируется, что будет доступна поддержка голосовых чатов с участием неограниченного числа людей. Сейчас подобная возможность доступна только в группах и действовует ограничение в пять тысяч человек.

Также сообщается, что для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста.

При этом, что интересно, пользователи смогут «поднимать руку», чтобы вникать в живое обсуждение.

Людей уверяют, что такое нововведение никак не повлияет на анонимность.

Ожидается, что новинка станет доступна после одного из ближайших обновлений и ее уже тестируют.

Многие уже сравнивают это с форматом новой социальной сети Clubhouse.

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