Лига Европы: «Динамо» дома проиграло «Вильяреалу»

Главное: В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле принимало испанский «Вильяреал». Подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 11 марта, в Европе были сыграны первые матчи 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Киевское «Динамо» на своем поле принимало испанский «Вильяреал».

Начало встречи осталось за хозяевами поля, они дольше держали мяч в своих ногах, но первый опасный момент был создан именно у их ворот. Уже на четвертой минуте Тригерос опасно пробил в ближний угол после навеса с фланга, но не попал по воротам.

Киевляне ответили неплохими моментами Цыганкова и Родригеса, но и им не хватило точности. А на тридцатой минуте встречи очередная подача с углового у ворот «Динамо» завершалась голом — отличился Торрес.

Второй тайм активнее начали гости и довольно быстро забили второй мяч в ворота Бущана: после очередного навеса с фланга Альбиоль оказался самым расторопным в штрафной и отправил круглого под перекладину.

После этого обе команды были к тому, чтобы забивать еще, но до финального свистка счет на табло не изменился — победа «Вильяреала» 2:0 и через неделю киевлянам нужно будет очень постараться, чтобы спасти ситуацию.

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