На Черниговщине мужчина без видимых причин зарезал молодого парня на глазах у матери

Главное: В Черниговской области мужчина убил молодого парня на глазах у матери. Мотивы его поступка неизвестны.

Детали: Ночью 10 марта в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Нежине Черниговской области от ножевого ранения умер 23-летний местный житель. Как сообщается на официальном канале Департамента уголовного розыска Национальной полиции в Telegram, оперативники установили, что парень находился дома и готовился отдыхать, когда в дверь постучал злоумышленник. Он дерзко ворвался в квартиру и без каких-либо объяснений, в присутствии матери погибшего, нанес парню удар ножом в область грудной клетки.

В результате нападения пострадавший скончался на месте происшествия до приезда экстренной медицинской помощи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была быстро установлена — им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. Он был задержан на вокзале при попытке скрыться.

Мотивы совершения убийства неизвестны. В настоящее время решается вопрос о сообщении последнему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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