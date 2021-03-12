Страны Европы массово приостанавливают вакцинацию от коронавируса популярным препаратом

Главное: Сразу несколько европейских стран приостанавливают процесс вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Делается это из соображений предосторожности.

Детали: Правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщают Норвежский институт здравоохранения и Итальянское агентство по лекарствам.

Как отмечается, власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», — говорится в сообщении института.

Директор по инфекционному контролю ведомства Норвегии Гейр Бухольм заявил, что правительство будет ждать информации, есть ли связь «между вакциной и этим случаем образования тромбов».

При этом в итальянском агентстве сообщили о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca.

В ведомстве уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

При этом агентство France Info сообщает, что аналогичное решение приняли власти Исландии.

Ранее в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

Также в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca, поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет доказательств связи AstraZeneca с летальным случаем в Австрии.

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