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Новости > О четырех женщинах, которых Медведчук предлагал освободить из ОРДЛО, Зеленский и компания уже забыли, - Джангиров

О четырех женщинах, которых Медведчук предлагал освободить из ОРДЛО, Зеленский и компания уже забыли, - Джангиров

Автор: «Фраза»
11.03.21 17:17
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О четырех женщинах, которых Медведчук предлагал освободить из ОРДЛО, Зеленский и компания уже забыли, - Джангиров

Причина запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и санкций против оппозиционного политика Виктора Медведчука — это падение личного рейтинга Владимира Зеленского, а также раздражение от того, что команда президента не добилась прогресса в деле выполнения Минских соглашений. Как сообщает «Капитал», об этом в эфире Youtube-канала Intervizor заявил политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.

«Видимо, пришло время или пришла осознанность президента и его команды выполнять обязательства, взятые перед Западом. И, я думаю, падение личного рейтинга, раздражение от бессилия, например, в Минском процессе...» — пояснил политический консультант.

Кроме того, Джангиров особо отметил, что в Офисе президента крайне нервно отреагировали на историю, когда власти ОРДЛО согласились освободить четырех гражданок Украины, но лишь при условии, что посредником выступит глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Думаю, в Офисе президента восприняли как вызов тот факт, что самопровозглашенные республики четырех женщин согласились передать — но Медведчуку», — уточнил эксперт.

«Кстати, у них там сроки (тюремного заключения, — Ред.), если не ошибаюсь, от 16 лет и выше. Понятно, что в ближайшие годы их теперь не передадут. Но, послушайте, что там четыре женщины по сравнению с удовлетворением амбиций нашего президента? Заметьте, про них уже и забыли», — отметил эксперт.

Джангиров подчеркнул, что решения власти во главе с Зеленским нарушают законодательство Украины.

«Зачем решение судебной системы, если есть решение СНБО? Зачем представление о праве, если есть американское посольство, которое одобрит? Зачем дискуссия, когда есть СБУ, которая по любому вопросу может, причем просто высосанному из пальца, выдвинуть обвинение в государственной измене!» — возмутился эксперт.

Вместе с тем, по мнению Джангирова, Зеленский похож не на настоящую «сильную руку», а на Чарли Чаплина из знаменитого фильма-пародии «Великий диктатор».

«Зеленский заигрывается, конечно, в „Великого диктатора“. Но выглядит он примерно, как Чарли Чаплин в роли „великого диктатора“ в фильме 1936 года (в одноименном фильме „Великий диктатор“, который является пародией на Адольфа Гитлера, — Ред.)», — юмористически заключил политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.

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