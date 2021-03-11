Ровенская дантистка, которая била детей, пойдет под суд

Главное: В Ровно полицейские направили в суд материалы относительно дантистки, которая на приемах жестоко относилась к детям.

Детали: Ровенское районное управление полиции окончило досудебное расследование и направило в суд материалы уголовного дела относительно 29-летней дантистки, которую подозревают в нанесении телесных повреждений и побоев детям. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что стоматолог и ее адвокат в течение досудебного расследования никаких показаний не давали.

Там напоминают, что ровенские правоохранители открыли уже 5 уголовных производств касательно дантиста. Так, сперва там начали расследовать обращение двух женщин: одна заявила, что во время лечения зубов дантист нанесла повреждения ее 5-летней дочери, а другая — что после визита стоматолога у ее 8-летней дочери появилась гнойная рана губы.

Впоследствии в полиции открыли производство еще по трем обращениям родителей, которые тоже заявили, что дантист применяла насилие в отношении их детей.

Кроме того, в соцсетях начали появляться сообщения матерей, заявлявших о ненадлежащем поведении дантиста. Журналисты одного из ровенских телеканалов выяснили, что ранее стоматолога уже увольняли из клиники из-за жалоб пациентов. В то же время сама она свою вину отрицала.

Позже правоохранители сообщили дантисту о подозрении по ряду заявлений родителей.

В тему: В середине февраля появилась информация, что в Ровно врач частной стоматологической клиники Only kids Инна Кравчук избивала вместе с ассистенткой своих несовершеннолетних пациентов.