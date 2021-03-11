Ученые доказали, что аспирин снижает риск заболеть коронавирусом

Главное: Аспирин снижает вероятность заболеть коронавирусом. К таким выводам пришли ученые.

Детали: Ученые из сети израильских клиник Leumit Health Services, Университета имени Бар-Илана и Медицинского центра Барзилай узнали об аспирине кое-что удивительное. Их цитирует издание FEBS Journal.

Исследователи заявили, что этот популярный препарат уменьшает риск заболеть коронавирусом.

Отмечается, что для этого достаточно небольшой дозы (75 миллиграмм в день), которая снижает восприимчивость к COVID-19 и может облегчить течение самой болезни.

В ходе своей работы специалисты провели анализ более чем 10 тысяч ПЦР-тестов во время первой волны заболеваемости в Израиле с 1 февраля по 30 июня прошлого года.

Выяснилось следующее: «Употребление аспирина снижало вероятность заражения на 29%, а продолжительность заболевания у тех, кто принимал аспирин, была на два-три дня короче».

Также отмечается: «Среди тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, уровень смертности был также ниже в группе людей, принимающих аспирин: 14% против 19% в контрольной группе».

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