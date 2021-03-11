Украинцам рассказали, кто не сможет получить субсидию

Главное: Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, кто в Украине не сможет получить субсидию. Это касается сразу нескольких категорий лиц.

Детали: Субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не положены нескольким категориям лиц. Среди них должники и те, кто скрывает свои реальные доходы. Об этом в интервью «Фактам» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в оформлении откажут арендодателям, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также не положена субсидия тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму более 50 000 гривен.

«Также те, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые должны более 340 гривен», — отметила Лазебная.

Кроме того, не назначается субсидия, если в семье есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Но в этом случае есть исключения, если человек находится за границей по уходу за ребенком, на лечении или учебе.

Также не назначают субсидии, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Отказ ждет и в том случае, если в семье есть должник по алиментам.

«При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья действительно нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия», — отметила Лазебная.

Она добавила, что в таких случаях субсидия может назначаться по решению комиссий.

Также Лазебная заявила, что субсидия в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в частности, на отопление предусмотрена и на съемное жилье. Такой помощью могут воспользоваться и студенты.

«Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации», — отметила она.

По ее словам, в таком случае субсидия назначается с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья.

Также этот порядок распространяется на студентов, которые учатся в вузах и живут на съемных квартирах.

«Процедура идентична, как и в случае с арендаторами. Если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим образованием, высшего образования, о чем нужно указать в декларации», — добавила Лазебная.

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