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Новости > Немецкий ученый придумал относительно простой способ превысить скорость света

Немецкий ученый придумал относительно простой способ превысить скорость света

Александр Панько
13.03.21 11:56
717
Немецкий ученый придумал относительно простой способ превысить скорость света

Главное: Ученый из Германии придумал новый способ обойти ограничение скорости света и создать варп-двигатель на основе еще не изученных конфигураций кривизны пространства-времени.

Детали: Астрофизик Эрик Ленц из Геттингенского университета в Германии придумал способ обойти ограничения, установленные Теорией относительности при создании двигателя позволяющего перемещаться быстрее скорости света. Как сообщает Lenta.ru, для этого он предлагает привлечь сверхбыстрые солитоны, которые представляет из себя устойчивую волну, двигающуюся с постоянной скоростью.

Ленц вывел уравнение Эйнштейна для неизученных солитонных конфигураций пространства-времени, позволяющих преодолеть скорость света, что теоретически позволит путешествовать к Проксиме Центавра и обратно к Земле за несколько лет, тогда как сейчас на это уйдет около 50 тысяч лет лишь в одну сторону.

При этом течение времени внутри солитона почти не отличается от времени снаружи, что исключает парадокс близнецов, согласно которому близнец, путешествующий на огромных скоростях, будет моложе своего брата, оставшегося на Земле.

Для его работы по-прежнему необходимо астрономическое количество энергии, однако, по мнению ученого, различные способы энергосбережения позволят уменьшить это число на 60 порядков.

Отметим, теория относительности допускает существование двигателя, позволяющего перемещаться быстрее скорости света, однако для этого потребуется огромное количество гипотетической материи, обладающей экзотическими свойствами, такими как отрицательная плотность энергии.

В тему: В сентябре 2011 года ученые крупнейшей в мире лаборатории физики ядерных исследований CERN в Швейцарии, проводя эксперимент с нейтрино (субатомными частицами, чья масса едва отличается от нулевой) зафиксировали превышение скорости света.

Тэги: Германия, космос, путешествие, наука, теория относительности, скорость света

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