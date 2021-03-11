YouTube-блогеров не из США ждет неприятный сюрприз

Главное: Блогеры на YouTube за пределами США будут платить налоги. Такие планы вынашивают в Google.

Детали: В Google готовят неприятный сюрприз для блогеров за пределами США, которые ведут свою деятельность на YouTube. Их уже с лета хотят обложить налогами.

В Google заявили, что тем придется делиться своим доходом от рекламы.

В компании сообщили: «От Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются».

Отмечается также: «Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube».

Как уже стало известно, налогом будет облагаться доход, полученный от просмотра контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со страной.

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