Спасатели предупредили украинцев о сходах лавин и наводнениях

Главное: В Украине возможны наводнения. Спасатели предупреждают о сходе лавин.
Детали: В Украине постепенно теплеет. Это может привести к неприятным последствиям.
Как сообщили в ГСЧС, в Волынской области возможны наводнения, а в Карпатах ожидаются сходы лавин.
Спасатели говорят, что в ближайшие пару дней прогнозируется повышение уровня воды с суточной интенсивностью один-три сантиметра на реке Припять в створе поста Речица и на реке Стоход в створе поста Любешов (Волынская область).
Объявлен желтый уровень опасности.
Кроме этого, как сообщается, из-за сильных снегопадов в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.
Синоптики также отмечают, что дожди в ближайшие дни будут стихать тут очень редко.
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