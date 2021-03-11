В одной из украинских больниц все медики отказались вакцинироваться от COVID-19

Главное: В больнице №3 Черновцов врачи отказались вакцинироваться. Их хотят переубедить.

Детали: В городской больнице №3 Черновцов произошла необычная ситуация. Тут все медики отказались вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она поведала: «У нас есть городская больница №3, где ни один пока врач не изъявил желания вакцинироваться. Также у нас есть городская больница №4, где пока трое работников захотели вакцинироваться».

Чиновница посетовала: «На территории области всегда была очень низкая благосклонность к вакцинации, при любых заболеваниях. При этом причины отказа медики обычно не озвучивают».

Представитель ОГА добавила: «Я думаю, мы найдем аргументы для медицинских работников и этих учреждений для того, чтобы и на их территории началась вакцинация».

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