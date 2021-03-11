Киевлян готовят к возможным перебоям в работе метро

Главное: Сегодня в Киеве возможны перебои в работе центральных станций метро. Связано это с проведением матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и испанским «Вильяреалом».

Детали: Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести в связи с проведением футбольного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» и «Вильяреалом», который пройдет на НСК «Олимпийский», сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Старт футбольного матча запланирован на 19:55. Перед началом поединка могут ввести ограничения на вход на станции «Олимпийская». После завершения матча возможны ограничения на вход на станциях «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

«Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций», — говорится в сообщении.

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