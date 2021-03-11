Британцы рассказали, как распознать инфаркт

Главное: Как распознать сердечный приступ? Об этом поведали британцы.

Детали: Как можно распознать инфаркт? Об этом поведали эксперты из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Они говорят, что о сердечном приступе могут свидетельствовать чувство беспокойства или же тревоги.

Медики отмечают: «Многие путают такие симптомы с панической атакой».

Информируется, что большинство таких панических атак длятся от пяти до двадцати минут, но некоторые люди могут испытывать их до часа.

В отчете сказано: «Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение. Человеку может быть очень жарко или холодно, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе. Некоторые могут чувствовать, что теряют разум, не контролируют свое тело».

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