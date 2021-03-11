Синоптики пообещали украинцам мрачную погоду в начале следующей недели

Главное: В начале следующей недели в Украине немного потеплеет. Но будет мокро.

Детали: Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в следующий понедельник, 15 марта. Увы, небесная канцелярия не порадует.

По стране немного потеплеет: днем будет 2-11 тепла, а ночью от минус 4 до плюс 5.

При этом ожидается хмурая погода. Кое-где (особенно в западных и южных областях) прогнозируются дожди.

В Киеве должно быть облачно, но без осадков: днем 5-7 тепла, а ночью от 0 до плюс 2.

Карта погоды на 15.03.2021:

В тему: К концу недели в Украине повалит снег и ударят морозы.