Смертность от COVID-19 в Украине остается пугающе высокой

Главное: За сутки коронавирус в Украине убил 262 людей. Заболели 9 084 человека.

Детали: COVID-19 в Украине наращивает обороты. Данные на четверг, 11 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что выявили еще 9 084 случая заразы. Среди заболевших – 442 ребенка и 348 медработников. Всего госпитализировали 4 250 людей, а выздоровели 5 330 больных.

Проведено 106 464 тестов: методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (853), а также вВинницкой (659) и Львовской (600) областях.

Жертвами заразы стали еще 262 человека. Всего коронавирус в нашей стране унес уже 27 685 жизней.

С начала пандемии заболели 1 424 522 людей, а выздоровели 1 210 246 человек. Остаются больными 214 276 пациентов.

Добавим, что накануне зараза унесла 219 жизней в Украине.

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