В Киеве еще одна девушка выбросилась из окна. Спасти ее не удалось

Главное: В Киеве произошло очередное самоубийство молодой женщины, которая выбросилась из окна многоэтажки. Трагелия произошла в ЖК «Парковые озера».

Детали: Сегодня, 10 марта, днем в ЖК «Парковые озера» в Киеве из окна многоэтажки выпала молодая женщина. Она разбилась насмерть. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Инцидент произошел около 12:30. Женщина выпала из окна, очевидцы вызвали «скорую» и полицию.

Прибывшие на место правоохранители устанавливают личность погибшей. По предварительным данным, она выпрыгнула из окна сама.

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