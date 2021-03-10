В России резко «закончился» Интернет

Главное: В России наблюдаются серьезные проблемы в работе многих интернет-ресурсов и сервисов. Не стали исключением и правительственные сайты.

Детали: В России со среды, 10 марта, замедляется работа Twitter. Эту меру вводит Роскомнадзор из-за неудаления администраторами соцсети противоправного контента. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве заявляют, что работа соцсети будет замедлена на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом Роскомнадзор обещает заблокировать Twitter, если запрещенная информация не будет удалена.

В Роскомнадзоре заявляют, что на 10 марта 2021 года Twitter не удалил 3 168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2 569 — с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков). В качестве примера Роскомнадзор привел то, что Twitter по его требованию не удалил призывы к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта.

«Замедление трафика — это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Твиттера, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов», — заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин.

После замедления работы Twitter официальные сайты пресс-службы правительства России, Государственной Думы РФ и Кремля перестали открываться в большинстве самых используемых интернет-браузерах, в том числе и в Google Chrome.

Причины сбоев в работе на данный момент неизвестны. Однако многие пользователи сайта Downdetector жалуются на сбои в работе у «Ростелекома», самого крупного интернет-провайдера страны, который также предоставляет услуги хостинга.

Согласно данным проекта «Сетевые свободы» на данный момент упали следующие сайты:

— сайты Госдумы (работа восстановлена) и Кремля;

— сайт Роскомнадзора;

— сайт правительства;

— сайт МВД (спустя время работа восстановлена);

— сайт СК РФ;

— сайт Совета Федерации;

— сайт Совета безопасности РФ;

— сайт Минцифры;

— сайт Минэкономики;

— сайт Минпромторга.

Позже случился сбой сервисов «Яндекса», МТС, YouTube и Google.

У 46% пользователей, которые пожаловались на YouTube, проблемы с работой сайта, у 43% не проигрывается видео. 91% пожаловавшихся пользователей Google также сообщили о неполадках на сайте. 80% сообщают о сбоях на сайте «Яндекса», у 18% проблемы с почтой.

В тему: 21 мая 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар», из-за чего многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

29 мая о масштабном сбое в работе объявил другой крупный мобильный оператор — Vodafone Ukraine. При этом абоненты могли пользоваться интернетом, но не могли позвонить или принять звонки. В компании не объяснили причину сбоя.