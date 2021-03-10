Российскую вакцину «Спутник V» одобрили почти полсотни стран. Особенно она популярна в Африке

Главное: Вакцину «Спутник V» одобрили для применения уже 48 стран. Сразу одиннадцать из них – это Африка.

Детали: Вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили 48 стран. Об этом рапортуют сегодня российские власти.

Они похвастались, что очередными в списке тех, кто разрешил вакцинировать собственное население данным препаратом, стали Кения и Марокко.

Отмечается, что вакцину одобрили уже одиннадцать стран Африки.

Добавим, что кроме самой РФ «Спутник V» ранее разрешили использовать также в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

В тему: Евросоюз может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса. Но это не точно.