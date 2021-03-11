Стало известно, почему стареет наш мозг

Главное: Почему стареет мозг человека? Ответ на этот вопрос дали ученые.

Детали: Британские ученые из Портсмутского университета и Школы фармацевтики и биомедицинских наук, которым помогали их итальянские и немецкие коллеги, выяснили, почему стареет мозг человека. Новую работу цитирует издание Aging Cell.

Исследователи говорят, что ключевая причина происходящего – это потеря миелина: вещества, образующего оболочку нервных волокон.

По их словам, миелин действует как защитная и электроизолирующая оболочка вокруг нервных волокон, называемых аксонами, которые обеспечивают связь между мозговыми клетками.

Эксперты поясняют: «Нарушение миелиновой оболочки негативно сказывается на эффективности и быстродействии нейронных процессов, что приводит к снижению когнитивных функций и развитию некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера».

Выяснилось, что клетки, которые управляют восстановлением миелина, становятся менее эффективными с возрастом, и выявили ключевой ген, ухудшение экспрессии которого с возрастом снижает способность клеток заменять потерянный миелин.

В работе также говорится: «Клетки мозга, вырабатывающие миелин, называемые олигодендроцитами, на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, то есть предшественниками олигодендроцитов. Но с возрастом этот процесс замедляется. Причина этого до сих пор была неизвестна».

Ученые информируют: «Нам удалось определить ген GPR17, связанный с этими специфическими предшественниками, как наиболее уязвимый при старении мозга, и то, что потеря GPR17 связана со сниженной способностью этих предшественников активно работать, чтобы заменить потерянный миелин».

Исследователи также выразили надежду, что использование стратегии системной биологии позволит в будущем выявить терапевтические агенты, которые омолаживают клетки – предшественники олигодендроцитов и восстанавливают миелинизацию при возрастных невропатологических нарушениях.

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