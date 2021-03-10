Насилие над женщинами в мире: в ВОЗ озвучили жуткие цифры

Главное: В мире оценили уровень насилия над женщинами. Цифры озвучили в ВОЗ.

Детали: Всемирная организация здравоохранения провела исследование по поводу уровня насилия над женщинами в мире. Цифры получились пугающими, передает ВВС.

Выяснилось, что физическому или сексуальному насилию в течение своей жизни подвергались 736 миллионов женщин, то есть – каждая третья в мире.

Отмечается, что был проведен анализ данных существующих сейчас опросов в 161 стране нашей планеты в период 2000-2018 годов.

Информируется: «Хотя число женщин, пострадавших от насилия, остается в основном неизменно, это насилие начинается в молодом возрасте».

Также уточняется: «Каждая четвертая женщина в возрасте 15-24 лет уже подвергается насилию со стороны интимного партнера».

В сообщении говорится: «Насилие со стороны интимных партнеров является самой распространенной формой жестокого обращения в мире – о нем заявили около 641 миллиона женщин. Кроме этого 6% женщин во всем мире заявили, что на них нападал незнакомый человек».

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