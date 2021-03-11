Составлено меню для «профилактики» рака

Главное: Что нужно есть для профилактики рака? Появился список продуктов.

Детали: Составлен список продуктов, которые нужно употреблять для профилактики онкологии. О них сообщил российский врач Александр Мясников, которого цитирую местные СМИ.

Так, эксперт заявил, что главный продукт в этом плане – брокколи, который очень богат антиоксидантами.

Кроме этого он добавил: «Также крайне полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков это зеленый чай».

Также он рекомендует употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопен: данное вещество, предотвращающее некоторые виды онкологических заболеваний, в частности рак простаты.

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