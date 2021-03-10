В Тернополе двое детей наглотались таблеток и попали в больницу

Главное: В Тернополе в больницу попали четырехлетняя девочка и ее годовалый брат. Как выяснилось, они отравились таблетками.

Детали: В Тернополе в больницу попали двое детей в возрасте четырех лет и одного года. Они отравились таблетками тонзилотрена. Об этом сообщает КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Тернопольской области.

Как отмечается, днем в понедельник, 8 марта, бригада скорой помощи срочно выехала на улицу Макаренко. Там четырехлетняя девочка выпила более 10 таблеток тонзилотрена и отдала остаток годовалому брату.

После этого девочка стала вялой и сонливой. Медики на месте предоставили помощь, после чего обоих детей положили в областную детскую больницу.

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