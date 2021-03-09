На Днепропетровщине подросток наглотался таблеток и запил их алкоголем

Главное: В Никополе десятиклассник наглотался таблеток и запил их алкоголем. Парня оперативно госпитализировали.

Детали: Медики никопольской больницы № 4 спасали десятиклассника, наглотавшегося таблеток и запившего их алкоголем. Как стало известно корреспонденту «Днепр Час» из собственных источников, подростка с явными признаками отравления обнаружили во дворе дома № 7 на улице Героев Чернобыля.

По информации издания, инцидент случился 8 марта около 18:50.

Парня оперативно доставили в медучреждение. Причины такого поступка со стороны школьника пока неизвестны.

Правоохранители выяснили, что его воспитывает бабушка, так как мать была лишена родительских прав.

В тему: Не так давно в одном из учебных заведений Боярки две семиклассницы отравились медицинским препаратом «Дротаверин». Одну из них спасти не удалось. По данным полиции, причиной трагедии могли стать соцсети.