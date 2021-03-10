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Новости > Появился прогноз на матч «Динамо» – «Вильярреал»: что светит киевлянам?

Появился прогноз на матч «Динамо» – «Вильярреал»: что светит киевлянам?

Александр Панько
10.03.21 08:21
417
Появился прогноз на матч «Динамо» – «Вильярреал»: что светит киевлянам?

Главное: Приближается матч «Динамо» – «Вильярреал». Появился прогноз экспертов.

Детали: Уже в четверг, 11 марта, на НСК «Олимпийский» в Киеве пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Вильярреал». Появился прогноз на эту встречу.

Так, специалисты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы киевлян обыграть испанцев.

Увы, они не очень высоки.

Эксперты дают на победу нашей команды коэффициент 3,9 к 1, на ничью ставят 3,4 к 1, а на победу гостей – 1,95 к 1.

При этом самым вероятным исходом матча называется ничья 1-1 (5,8 к 1).

Добавим, что на квалификацию в четвертьфинал турнира «Динамо» ставят 5 к 1, а на проход нашего соперника – 1,17 к 1.

В тему: Названы фавориты и аутсайдеры Лиги Европы.

Тэги: футбол, Лига Европы, спорт, Динамо, Вильярреал

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