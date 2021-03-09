Уже в марте Apple готовит громкую презентацию

Главное: Apple готовит презентацию новинок. Она пройдет 23 марта.

Детали: Уже во вторник, 23 марта, Apple проведет презентацию своих новинок. Данную информацию сегодня сообщил известный инсайдер Джон Проссер.

Отмечается, что мероприятие состоится в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса и существующих ограничений.

Среди новинок, которые обещают вскоре представить – новая версия планшета iPad Pro, который, как ожидается, получит поддержку 5G и процессор A14X Bionic.

Кроме этого, прогнозируется, что еще одним продуктом, который покажут пользователям, станет «умная метка» AirTags, которая предназначена для отслеживания вещей.

Ожидается, что представят также наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.

Ранее стало известно, когда Apple покажет свои бюджетные новинки.

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