В Харьковской области произошло кровавое ДТП: погиб человек, много пострадавших

Главное: В Харьковской области произошло кровавое ДТП. Есть как минимум одна жертва.
Детали: Во вторник, 9 марта, недалеко от села Каменка (Харьковская область) произошло кровавое ДТП. О нем сообщает местное управление ГСЧС.
Известно, что тут вылетел с трасы и перевернулся микроавтобус Renault Trafic, в котором находились девять человек.
В результате аварии погиб один из пассажиров.
Также пострадали водитель и еще семь людей, которых он перевозил. Всех их госпитализировали в Изюмскую районную больницу.
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