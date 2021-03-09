В США школьник случайно взорвал в классе самодельную бомбу

Главное: В США 16-летний подросток принес в школу самодельную взрывчатку, которая случайно взорвалась. В результате инцидента есть пострадавшие.

Детали: В американском штате Мичиган в городке Ньюэйго 16-летний ученик принес в школу собранное им взрывное устройство, которое взорвалось прямо в классе. В результате взрыва пострадали, по меньшей мере, пять школьников, в том числе и сам виновник ЧП. Об этом сообщила местная полиция в сети Twitter.

По словам полицейских, подросток принес в школу сделанное им дома взрывное устройство, которое он потом случайно взорвал.

«Самодельное устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого виновника ЧП и его четырех одноклассников. Школу пришлось эвакуировать из-за этого ЧП. Учеников эвакуировали в автобусный гараж на время обследования здания», — рассказали в пресс-службе полиции.

Все школы в Ньюэйго были закрыты в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, пока не была получена информация о том, что ученикам больше ничего не угрожает.

«16-летний взрывник был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, а четверо других учеников обратились в больницу с легкими травмами. Классный руководитель также обратился за помощью к врачам. Продолжается расследование того, какие материалы были задействованы для создания взрывного устройства и какие обстоятельства способствовали этому», — уточнили в полиции.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought — @MSPWestMI (@mspwestmi) March 8, 2021

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