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Новости > В Минздраве рассказали, можно ли подхватить коронавирус в результате вакцинации

В Минздраве рассказали, можно ли подхватить коронавирус в результате вакцинации

Агата Кловская
09.03.21 09:09
650
В Минздраве рассказали, можно ли подхватить коронавирус в результате вакцинации

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины опровергли фейк о том, что коронавирус можно подхватить в результате вакцинации. Вакцина «учит» иммунную систему человека распознавать болезнь и бороться с ней.

Детали: Министерство здравоохранения опровергло фейк об опасности вакцинации от COVID-19. На этот раз — о том, что коронавирус можно подхватить в результате вакцинации.

«Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь», — говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что вакцины «учат» иммунную систему человека распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Однако это является признаком того, что организм создает защиту от вируса.

«Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы, но не знали об этом», — объясняют в ведомстве и напоминают, что вакцинация является самым эффективным элементом для преодоления пандемии COVID 19.

В тему: Степанов сделал пессимистический прогноз по коронавирусу на этот год.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, новости Украины, коронавирус

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