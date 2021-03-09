Стало известно, когда в Украине наконец-то наступит весна

Главное: В ближайшие выходные в Украине потеплеет. Снегопады начнут отступать.

Детали: В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие выходные, 13-14 марта, в Украину наконец придет весна. Синоптики дали свой прогноз.

Ожидается потепление, а снегопады и дожди начнут отступать. Осадки частично ожидаются лишь на западе, севере и востоке страны. В большей части областей страны должно быть сухо.

Днем ожидается 1-11 тепла, а ночью будет от 7 мороза до 2 тепла.

В Киеве обещают сухую малооблачную погоду: днем будет 5-7 тепла, а ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Карта погоды:

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