Стало известно, когда в Украине наконец-то наступит весна

Главное: В ближайшие выходные в Украине потеплеет. Снегопады начнут отступать.
Детали: В Гидрометцентре говорят, что в ближайшие выходные, 13-14 марта, в Украину наконец придет весна. Синоптики дали свой прогноз.
Ожидается потепление, а снегопады и дожди начнут отступать. Осадки частично ожидаются лишь на западе, севере и востоке страны. В большей части областей страны должно быть сухо.
Днем ожидается 1-11 тепла, а ночью будет от 7 мороза до 2 тепла.
В Киеве обещают сухую малооблачную погоду: днем будет 5-7 тепла, а ночью от 1 мороза до 1 тепла.
Карта погоды:
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