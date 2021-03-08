Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений

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Первая страна в мире рапортовала о победе над коронавирусом
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США ввели антикоррупционные санкции против Коломойского и его семьи
Количество стран, по приезду из которых украинцам придется сдать ПЦР-тест, резко сократилось
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