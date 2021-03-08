Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны

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Епископ УПЦ рассказал о реакции верующих на дискриминацию в отношении Церкви

К концу недели в Украине повалит снег и ударят морозы

В мире скоро может закончиться... песок

Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь перед Великим постом вспоминает о Страшном суде

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США ввели антикоррупционные санкции против Коломойского и его семьи

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Украинцы первыми в мире научились прогнозировать тяжесть ковида в первый день болезни

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Кроме британского, в Украине зафиксировали еще два штамма коронавируса

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