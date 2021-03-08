Составлен список продуктов, которые помогут похудеть

Главное: Какие продукты помогают похудеть? Их список составила диетолог.

Детали: Российский диетолог Екатерина Бурляева поведала, какие продукты помогут тем, кто хочет похудеть. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист заявила, что это, в первую очередь, низкокалорийные овощи.

В их список она включила кабачки, баклажаны, огурцы и помидоры.

Эксперт говорит: «Такие овощи состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень».

Также в питание стоит включить грибы и грейпфрут.

Она напомнила, что во время диеты следует сохранять баланс белков, жиров и углеводов в своем рационе.

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