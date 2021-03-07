Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ

Вокруг телеведущей Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения. Как сообщает PINK.TV, об этом пишет Телеграм-канал Легитимный.

«Посмотрели фильм Оксаны Марченко „Паломница“ и мы поняли главный месседж этого фильма — ПРОЩЕНИЕ. То, что ждет нашу страну и весь украинский народ в будущем. Мы должны будем простить друг друга, „сепаратисты Донбасса простить укропов, укропы должны простить сепаратистов, майдановцы простить Беркут, Беркут майдановцев и т.д.“. Только тогда мы сможем перелистнуть эту страницу раскола и переродится как нация, которая готова к будущему.

Этот месседж Оксана Марченко проносит сквозь призму религии и истории Киево-Печерской Лавры, а главный вопрос в фильме звучит так: „как простить, когда простить невозможно...“ „простить это означает остановить свое разрушение“.

Появление в фильме именитого спортсмена Александра Усика подтверждает факт, что вокруг Оксаны Марченко будут объединятся лидеры общественного мнения, а сама Оксана Михайловна будет нести месседж в массы прощения ради мира», — отмечается в сообщении.

При этом резюмируется, что указанный фильм является хорошим «фундаментом» для будущей политической карьеры телеведущей.