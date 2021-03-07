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Новости > Стало известно, когда кофе вредит здоровью

Стало известно, когда кофе вредит здоровью

Агата Кловская
07.03.21 14:05
559
Стало известно, когда кофе вредит здоровью

Главное: Когда кофе становится вредным? Поведала гастроэнтеролог.

Детали: Российский гастроэнтеролог Нурия Дианова поведала, когда кофе становится вредным. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист по питанию отметила, что вредит нашему здоровью остывший кофе с молоком или сливками.

Она говорит: «При комнатной температуре в любом напитке начинают развиваться различные микроорганизмы. Если с черным кофе за пару часов ничего не произойдет, то кофе с молоком или сливками лучше надолго на столе или в машине не оставлять».

Эксперт поясняет: «Влага это самая оптимальная среда для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час».

Специалист отмечает: «Черный кофе может храниться дольше, но, когда он остыл, его тоже лучше держать в холодильнике».

В тему: Ученые узнали о кофе нечто плохое.

Тэги: здоровье, мир, кофе, питание, диетолог

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