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Новости > Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек

Александр Панько
07.03.21 12:33
611
Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек

Главное: COVID-19 в Украине унес 103 жизни. Заразились 7 167 человек.

Детали: COVID-19 в Украине не снижает обороты. Данные на воскресенье, 7 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выявили еще 7 167 случаев заразы. При этом госпитализировали 3 956 человек, а выздоровели 2 147 больных. Известно, что заболели 466 детей и 172 медработника.

Провели 46 304 тестов: методом ПЦР – 24 868, методом ИФА – 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 509.

Наибольший прирост больных фиксировали в Житомирской (747) и Львовской (601) областях.

Жертвами заразы стали еще 103 человека. За все время умерли 27 022 человека.

За весь период пандемии в нашей стране заразились 1 401 228 человек, а выздоровели - 1 196 520 больных.

В тему: Первая страна в мире рапортовала о победе над коронавирусом.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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