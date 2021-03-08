В мире скоро может закончиться... песок

Главное: В мире заканчивается один их важнейших товаров — песок. На сегодняшний день он считается самым востребованным ресурсом после воды.

Детали: Песок является основным материалом, используемым при строительстве дорог, мостов, высокоскоростных поездов, а также при производстве стекла, кремниевых чипов и другого. Как сообщает CNBC, мир уже сталкивается с его дефицитом, что станет одной из величайших проблем XXI века.

«Мы никогда не думали, что у нас закончится песок, но кое-где это уже наблюдается», — заявил климатолог ООН Паскаль Педуцци, добавив, что для производства тонны цемента требуется 10 тонн песка. Это означает, что только для строительства ежегодно потребляется от 40 до 50 млрд тонн песка.

Хотя песок воспринимается как дешевый, доступный и бесконечный продукт, но это не так. Глобальные темпы его использования, которые утроились за последние два десятилетия, намного превышают естественные темпы восполнения за счет выветривания. К тому же, как отмечают эксперты, рост населения и урбанизация могут способствовать дальнейшему росту спроса на этот товар.

В тему: В феврале 2019 года кандидат в президенты Виталий Куприй обвинил бизнесмена Михаила Бродского в незаконной добыче песка.