Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины

Главное: В первой пятерке подарков, которые хотели бы получить украинские женщины на 8 марта — это цветы, забота и внимание, романтическое путешествие, ювелирное украшение и романтический ужин.

Детали: 18% украинок на 8 марта хотели бы получить цветы. По данным опроса Киевского международного института социологии, 16% украинских женщин считают подарком заботу и внимание, 13% — романтическое путешествие.

Следующими в списке пожеланий идут ювелирные украшения — их ожидают 5% женщин, романтический ужин — 4%, духи или косметику — 4%.

Книга в подарок потеряла свою актуальность, она занимает одно из последних мест за все время измерений с 2009 года.

КМИС также поинтересовался планами мужчин по подаркам и сравнил их с ожиданиями женщин. Наибольшее расхождение между желаниями женщин и планами мужчин образовалось в двух пунктах:

— заботу, внимание и доброе слово, желающих получить 16% женщин, хотели бы подарить только 8% мужчин;

— в романтическое путешествие хотят поехать 13% женщин, и только 10% мужчин планируют его подарить.

Ювелирное украшение ожидают получить 5% женщин, а 9% мужчин намерены ее подарить.

Романтический ужин хотят 4% женщин, а 7% мужчин планируют его подарить.

2.5% женщин мечтают об автомобиле, а подарить его готовы 5% мужчин.

По сравнению с 2019 годом больше всего выросли ожидания романтического путешествия — с 5% до 13%. Несколько меньше женщин хотят в подарок цветы (было 23% стало 18%).

Планы мужчин не изменились по сравнению с 2019 годом, только в 2021 году вдвое увеличилось количество мужчин, которые планируют дарить романтическое путешествие (было 5%, стало 10%).

Исследование провели в течение 5-7 февраля 2021. Всего в формате телефонного интервью с использованием компьютера опросили 2005 респондентов в возрасте от 18 лет, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

При этом женщинам и мужчинам ставили разные вопросы, поэтому массив для каждой из половых групп составляет около 1000 респондентов.

Статистическая погрешность выборки около 1000 респондентов не превышает 3,4%.

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