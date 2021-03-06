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Новости > Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов

Автор: «Фраза»
06.03.21 14:43
532
Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов

Известная украинская телеведущая и политик Оксана Марченко выразила поддержку журналистам незаконно закрытых властью телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции для украинских СМИ. Трансляцию вел телеканал «Перший Незалежний», сообщает «Капитал».

«Прежде всего я просто хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали, работают, продолжают работать на оппозиционных каналах, и сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы — дети, которые всему миру рассказали, что король — голый. Он все это время скрывался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался. Он испугался правды, которую вы говорили, потому что вы говорили это громко, вы продолжаете это делать сейчас. И что же он сделал, испугавшись? Он решил просто закрыть вам рот. Самое простое, казалось бы. Но нельзя заткнуть рот этим миллионам, которые были на площади вместе с вами и уже знают о том, что король — голый», — отметила Оксана Марченко.

По словам телеведущей, закрытие оппозиционных каналов, как и санкции против граждан Украины, является недопустимым.

«Поддерживая вас, я хочу сказать только то, что миллионы людей сегодня нуждаются в вашем слове, они хотят вас слышать, это жизненная необходимость, так как это уже глоток свежего воздуха, без которого жить в Украине становится все труднее и труднее. Поэтому если я, как ваша коллега, могу предоставить вам какую-то помощь или воодушевление сейчас, я хочу этим поделиться с вами и выразить поддержку. Не бойтесь, не сдавайтесь и продолжайте нести правду», — призвала Марченко.

Оксана Марченко подчеркнула, что после закрытия оппозиционных каналов Украина — уже не правовое и не демократическое государство.

«И это должно стать такой страшной новостью для всех украинцев, потому что все, что происходит с каналами, все, что происходит с украинскими гражданами, с моей семьей, с моим мужем, со мной, — все это завтра может произойти с вами. Это реальность, котораяперестала быть какой-то страшилкой, сказкой и чем-то таким фантасмагорическим», — подчеркнула Оксана Марченко.

Напомним, в начале февраля власти Украины незаконно закрыли три телеканала: «112 Украина», ZIK и NewsOne, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничений.

Ограничения введены на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий, запрет передавать свои права на объекты интеллектуальной собственности другим лицам, прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм и другие меры.
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